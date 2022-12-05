5 декабря министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с чрезвычайным и полномочным послом Объединенных Арабских Эмиратов в Азербайджанской Республике Мохаммедом Аль-Блуши, сообщили в МЧС.

Согласно информации, тепло поприветствовав гостя, министр К.Гейдаров напомнил, что связи между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами развиваются по восходящей линии. Отметив, что в этом контексте существуют хорошие возможности для дальнейшего расширения отношений сотрудничества в сфере борьбы с чрезвычайными ситуациями между соответствующими структурами двух стран, министр подчеркнул, что взаимные визиты и встречи на разных уровнях дали положительный толчок развитию отношений.

Далее министр подробно проинформировал посла о деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям, проводимой работе по управлению чрезвычайными ситуациями, подчеркнул важность проведения совместных тренингов и семинаров с целью обмена опытом между соответствующими структурами двух стран. Также были отмечены возможности обучения в Академии МЧС Азербайджана сотрудников структур, ответственных за управление чрезвычайными ситуациями Объединенных Арабских Эмиратов.

Выразив благодарность за искреннюю встречу, посол Мохаммед Аль-Блуши отметил важность дальнейшего расширения связей соответствующих структур в сфере управления чрезвычайными ситуациями в рамках существующих отношений сотрудничества на высоком уровне между двумя странами. Посол подчеркнул важность осуществления взаимных визитов в этом направлении на уровне руководителей и экспертов.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.