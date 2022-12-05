Скандал вокруг 14 граждан ИРИ, незаконно проникших в зону временного размещения РМК в Карабахском регионе Азербайджана, продолжается. Командующий росмиротворцами генерал Волков накануне заявил, что, оказывается, переброшенные на днях в Карабах иранцы «не являются диверсантами», они всего лишь «строители», и вообще, они якобы «покинули» территорию Азербайджана «спустя два дня после прибытия». И был уверен, что расставил все точки над i.

Но после заявления Волкова вопросов еще больше, чем ответов. Из слов генерала Волкова следует, что росмиротворцы прекрасно знали о прибытии иранских «строителей», но, несмотря на отсутствие разрешений со стороны Азербайджана, впустили их в Карабах. Тем более непонятно другое. С одной стороны, генерал Волков уверяет: «Какие автомобили они использовали и как они прибыли? Более подробная информация будет предоставлена после полного расследования».

Для начала, генералу Волкову и его подчиненным, если уж они взялись контролировать шлагбаум на въезде в Лачинский коридор, следовало бы проверить документы и прояснить личности ДО ТОГО, как этих персонажей впустили в Карабах. И уж точно удостовериться, что иранцы получили разрешение на въезд со стороны властей Азербайджана. Чего у них не было. Миротворцы не обладают для этого необходимыми навыками? РМК в Карабахе находится уже два года. Можно было научиться проверять документы на въезде.

Если расследование еще идёт, обстоятельство проясняются и т.д., то откуда генерал Волков так уверен, что это строители, а не диверсанты и не инструкторы по террору?

Честно говоря, «строительная отмазка» генерала Волкова слишком уж напоминает печально знаменитый переговорный «ляп» его шефа, министра обороны России Сергея Шойгу. Который в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, будучи припертым к стенке данными о полетах из России в Армению кружным путём российских военно-транспортных самолетов, уверял, будто бы везут эти самолёты… «стройматериалы». Сам Сергей Кужугетович по образованию строитель. И что же — с его подачи «строительная отмазка» стала в российской армии универсальной на все случаи жизни? Может быть, завтра ЧВК «Вагнер» переименуют в какое-нибудь «РСУ» или «СМУ»? А послезавтра «Искандеры» объявят строительной техникой? А если серьезно, то и придумывать «отмазки» тоже надо поубедительнее.

В самом деле, какие такие масштабные строительные работы ведутся в зоне безответственности РМК, если туда прибывают «гастарбайтеры» из Ирана? Более того, уж в чем-чем, а в строительных рабочих Армения никогда не испытывала дефицита. Более того, отсюда бригады «шабашников» разлетались по всему СССР. Сегодня многие армянские «гастарбайтеры» вынуждены возвращаться в Армению из России, где с деньгами, заработками и банковскими переводами стало очень сложно. И что же — в Ереване не нашлось полутора десятков каменщиков, штукатуров, электриков и сантехников, что их пришлось тащить из Ирана?

Далее, какие такие масштабные строительные работы ведутся в Карабахе, что это требует иностранного присутствия? В Азербайджане прекрасно знают, в каком нищем и бесправном состоянии находится там немногочисленное армянское население — без работы, без заработков, без ясной перспективы на будущее…И что же — там начинается строительство целого города-миллионщика?

Наконец, если это были простые строители, то почему уже 5 дней по их поводу молчит Иран? Да, в стране нестабильность, протесты, но сотрудники посольства ИРИ находятся в спокойном и безопасном Баку. И свою работу делать должны. Так почему же они молчат? Тот случай, когда пауза информативнее самых многословных заявлений.

И, наконец, если прибывшие граждане ИРИ — обычные «гражданские лица» и вообще «мирные строители», то почему их так спешно убрали из Ханкенди? Сразу же после того, как об их появлении заговорили в Азербайджане? Добавим от себя: в «визах», то есть бумажках, которые выдаются прибывшие в Карабах от имени сепаратистских «властей», указано, что прибыли иранцы 24 ноября и должны пробыть здесь до 13 декабря. Во-первых, какие такие строительные операции они собирались завершить за это время? Забор покрасить? Унитазы открутить? А во-вторых, почему иранцев убрали отсюда уже через два дня? Почему раскрытие информации так напугало и сепаратистов, и генерала Волкова?

Словом, генералу остаётся только посоветовать делать свою работу и не ввязываться в сомнительные авантюры с провозом в Ханкенди иранских любителей «повзрывать». А если уже секретность операции не удержали, то официальная версия могла быть хоть сколько-нибудь убедительной.

Отдел политики Minval.az