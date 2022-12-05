В 12:00 5 декабря в Дашкесанском, Гядабейском, Шамкирском, Агстафинском, Балакянском, Огузском, Габалинском, Загатальском, Шекинском, Исмаиллинском, Шамахинском, Губинском, Шабранском, Тертерском и Ярдымлинском районах, а также в городах Нафталан и Гянджа шел снег.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, в Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха составила 4 градуса тепла, в центральных районах страны 3 градуса тепла, в горных районах 5-8 градусов мороза, в высокогорьях 11-13 градусов мороза.

В связи с установившейся в стране холодной, морозной погодой в горных районах возможна гололедица на дорогах.