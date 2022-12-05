Прошлая неделя отметилась тем, что нижняя палата Национального Собрания Франции приняла антиазербайджанскую резолюцию, известие о которой вывело на улицы Парижа большую группу возмущенных выходцев из Азербайджана. О позорной сути самой резолюции говорилось уже много, не будем в который раз анализировать ее содержание и обращать внимание на всю ее абсурдность и лживость содержащихся в ней формулировок. Сфокусируемся на другом — на растущей активности азербайджанской диаспоры.

Подобные писульки и прежде появлялись среди документов законодательных органов и в выступлениях различных политиков. Даже в самом начале армяно-азербайджанского конфликта законодатели, СМИ, отдельные политики как за океаном, так и в Старом Свете наперебой пытались перекричать друг друга, дабы отработать щедрые подачки армянских спонсоров. Чего стоит хотя бы 907-я поправка Конгресса США, предусматривавшая анафемизацию жертвы и поощрение агрессора. Случались эти выпады и в последующие десятилетия. Но что их отличало?

Отличала их растущая реакция живущих за рубежом азербайджанцев. С каждым годом, с каждой декадой голос возмущения нашей диаспоры звучал всё громче и громче. С тех пор всё больше людей выходит на улицы в знак протеста против несправедливости. Нет, конвейер принятия антиазербайджанских выпадов не остановился. Кто заражен вирусом двойных стандартов и падок на армянские подарки, тот еще долго не излечится. Разумеется, в Европе, США и других частях света, где царят исламофобия и тюркофобия, еще долго будут появляться на свет подобные абсурдные документы, принятие которых вызывает лишь сожаление по поводу израсходованной зря бумаги.

Цель азербайджанской диаспоры — показать всему миру наш несломленный дух и презрение к нездоровой привычке искать соринки в чужом глазу, не замечая бревна в своем, продемонстрировать стойкость нашей позиции и единство народа и правительства, выбранного этим народом, а также солидарность азербайджанцев в любой точке мира. Нас не сломать, не заставить комплексовать, наше дело правое, мы от своих принципов не отступим!

Вот цель растущих в количественном и качественном измерениях массовых акций на улицах зарубежных столиц. Как человек, стоявший у истоков диаспорального движения, еще до того, как Азербайджан стал независимым, и являющийся современником и живым свидетелем становления азербайджанской диаспоры, я могу сегодня с уверенностью сказать, что проживающие за рубежом соотечественники вылились не просто в многочисленную массу, но в организованный кулак — в тот самым кулак, который вместе с легендарным «Демир йумругом» способен показать нашим недругам не только в регионе, но и далеко за его пределами несгибаемость и решимость азербайджанского народа, его нерушимое единство и искреннюю веру в свою правоту!

И этот месседж азербайджанской диаспоры, несомненно, достиг на прошлой неделе своего адресата — депутатов французского парламента, а в их лице — армянских лоббистов во всех других частях мира.

Зухраб Дадашов