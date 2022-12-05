Усилия назначенного Европейским союзом (ЕС) эксперта по содействию дальнейшему раскрытию Арменией информации об установленных на территории Азербайджана минах не принесли существенных результатов.

Об этом говорится в «Промежуточном докладе о продолжающейся установке Арменией наземных мин на территории Азербайджана», представленном генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу постоянным представителем Азербайджана при ООН Яшаром Алиевым, передает «Интерфакс-Азербайджан».

«Усилия назначенного Европейским союзом эксперта по наземным минам, призванные содействовать дальнейшему раскрытию Арменией информации о наземных минах, каких-либо значимых результатов не принесли», — говорится в документе.

В нем отмечается, что «Армения не проявляет никакого интереса к тому, чтобы обнародовать информацию обо всех минных полях и сотрудничать в деле обнаружения мин, установленных ею без надлежащей документации».

Согласно докладу, в предоставленных Арменией некоторых картах минных полей до 2020 года, охватывающих 5% территории Карабаха и Восточного Зангезура, содержится информация о 390 тыс. 709 противотанковых и противопехотных минах и о других взрывных устройствах.

«Однако лишь около 25% карт минных полей, предоставленных Арменией, являются достоверными. Из этого следует, что карты минных полей с достоверными данными имеются в отношении лишь примерно 1,25 процента освобожденной территории», — говорится в докладе.