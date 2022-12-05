Большая часть мин, обнаруженных на освобожденных территориях Азербайджана, произведена армянской компанией «Айк-Мег», базирующейся в Ереване.

Об этом говорится в «Промежуточном докладе о продолжающейся установке Арменией наземных мин на территории Азербайджана», представленном генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу постоянным представителем Азербайджана при ООН Яшаром Алиевым, передает «Интерфакс-Азербайджан».

«Производителем большинства наземных мин и взрывоопасных боеприпасов, обнаруженных на территории Азербайджана, является армянская компания ООО «Айк-Мег», созданная в 1991 году. Компания, играющая важную роль в военно-промышленном секторе Армении, базируется в Ереване», — говорится в документе.

В нем отмечается, что производимые этой компанией противопехотные мины ПМН-Э, ПМН-2, ПОМЗ-2, ОЗМ-72, МОН-50 и ПФМ-1 были представлены на выставке оборонной промышленности «ArmHiTec-2016», которая прошла в Армении в 2016 году.

В докладе подчеркивается, что в то время как правительство Азербайджана занимается проведением широкомасштабных операций по гуманитарному разминированию, новые факты подтверждают, что Армения продолжает размещать наземные мины на территории Азербайджана.

В частности, в ходе операций по гуманитарному разминированию в августе 2022 года в восточной части Кельбаджарского и Лачинского районов Азербайджана были обнаружены обширные минные поля с установленными на них противопехотными минами ПМН-Э, изготовленными в Армении в 2021 году, то есть после подписания трехстороннего заявления.

Согласно данным проводимых на этих территориях нетехнических и технических обследований, на 93-километровом участке гор Гямыш и Сарыбаба имеются минные поля, на которых установлено порядка 40 000 наземных мин. Кроме того, в Дашкесанском районе Азербайджана были обнаружены недавно установленные противопехотные мины ПМН-Э, произведенные в Армении.

«Продолжающееся размещение Арменией наземных мин на территории Азербайджана противоречит международным обязательствам Армении, в том числе предусмотренным в трехстороннем заявлении. Армения не вывела полностью свои вооруженные силы с территории Азербайджана и не прекратила военные действия против Азербайджана. Вместо этого она продолжает строить укрепления и проводить военно-инженерные работы на территории Азербайджана, в том числе широкомасштабную установку наземных мин. Эта деятельность представляет собой грубое нарушение международного права, в частности нарушение территориальной целостности Азербайджана и международного гуманитарного права, и Армения несет за это ответственность. Такие действия Армении не служат ни стабильности, ни укреплению мира и сотрудничества в регионе», — подчеркивается в документе.