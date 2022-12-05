Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник примет в Москве своего коллегу из Азербайджана Джейхуна Байрамова. Одной из главных тем встречи станет вопрос нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Как указали в МИД РФ в преддверии переговоров, содействие нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в соответствии с трехсторонними договоренностями на высшем уровне является одним из внешнеполитических приоритетов России.

Москва также приветствует создание двусторонней комиссии по делимитации азербайджано-армянской государственной границы и готова оказать необходимое содействие по запросу сторон.