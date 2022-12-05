Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что его страна и другие западные государства не добиваются уничтожения России.

Об этом французский лидер заявил в интервью журналистам американского телеканала CBS.

По версии Макрона, в Москве якобы испытывают «определенное негодование» и полагают, что западные страны стремятся «уничтожить Россию».

«Я не считаю, что таково наше стремление. У нас во Франции никогда не было такого стремления», — сказал он.

«Более того, у нас очень близкие отношения с культурной и исторической точек зрения. И мы всегда уважали народ России», — заверил он.

Макрон также констатировал, что «вел очень долгие разговоры» с главой российского государства. По словам французского президента, во время таких бесед «было явное понимание того, что россияне являются великим народом с великой историей».