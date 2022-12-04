Администрация США поддерживает право жителей Китая и других государств на участие в мирных акциях протеста, Вашингтон хочет обсуждать тему гражданских свобод с Пекином.

Об этом заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала CNN.

«Да, конечно», — ответил он на вопрос журналиста о том, поддерживает ли администрация США участников протестов в Китае. «Мы поддерживаем право людей везде, будь то в Китае, в Иране, в любом другом месте, на мирный протест, на донесение своих взглядов, на выражение недовольства. А если в какой-либо стране это подавляют тем или иным образом, то мы высказываемся против, мы выступаем против этого, мы принимаем меры против этого», — продолжил госсекретарь. Он напомнил, что Вашингтон ранее ввел санкции в отношении должностных лиц Ирана в связи с протестами в исламской республике.

«Мы высказывались против подавления протестов везде, в том числе в Китае. Но, по сути, тут дело не в нас, а в том, что в обеих странах люди пытаются выразить свои взгляды, добиться удовлетворения чаяний, и в реакции властей на это», — сказал Блинкен.

Госсекретаря также спросили, что «он скажет (председателю КНР) Си Цзиньпину о протестах» во время предстоящего визита в Китай. «Мы скажем то, что всегда говорим, то, что президент Байден сказал Си Цзиньпину. Что права человека и основные гражданские свободы для нас, американцев, лежат в основе того, кем мы являемся. И ни одно американское правительство, ни один американский президент не будет хранить молчание относительно этого», — ответил Блинкен.

«Но данный визит в начале следующего года состоится в продолжение разговора президента с Си Цзиньпином на полях недавнего саммита Группы двадцати в Индонезии. Очень важно, чтобы мы говорили с Китаем напрямую и ясно. Мы хотим удостовериться в том, чтобы не было недоразумений, неверного понимания, чтобы под нашими отношениями была основа», — добавил он. «Мы хотим, чтобы были действующие каналы связи. Это лучший способ избежать недопонимания», — подчеркнул Блинкен.

«В то же время у нас острая конкуренция с Китаем», — сказал госсекретарь. «Мы хотим убедиться в том, что эта конкуренция не перерастет в конфликт», — добавил он. «Мы будем говорить об этом в начале следующего года», — констатировал Блинкен. По его словам, и другие сотрудники администрации США «будут говорить с коллегами в Китае». «Мир ожидает от нас этого. Мир ожидает, что мы будет управлять этими отношениями ответственным образом. И, кстати, если мы сможем найти сферы для сотрудничества, к примеру по климату и всемирному здравоохранению, мы также будем это делать, потому что это в интересах нашего народа и жителей всего мира», — заключил Блинкен.