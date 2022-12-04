Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, бывший послом РФ в Японии, будет на новой должности курировать вопросы Содружества Независимых Государств (СНГ) и Союзного Государства, а замглавы МИД РФ Андрей Руденко займется азиатским направлением. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в российском дипведомстве.

«Замглавы МИД Галузин будет курировать тему СНГ. Андрей Руденко — азиатское направление», — сказал собеседник агентства, не пояснив логику такой перестановки.

Руденко занимает должность заместителя министра иностранных дел РФ с сентября 2019 года. С 2016 года возглавлял Второй департамента стран СНГ. Владеет английским и китайским языками. Входил в делегацию переговорщиков по Украине во главе с Владимиром Мединским.

Михаил Галузин был назначен замглавы МИД РФ 25 ноября 2022 года. До этого занимал пост посла России в Японии. Владеет японским и английскими языками