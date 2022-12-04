Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает, что существует риск начала новой торговой войны между ЕС и США.

Это может произойти из-за принятого в США закона о снижении инфляции.

По словам главы ЕК, вступить в эту торговую войну не в интересах ни США, ни Европы. Брюссель готов принимать ответные меры для защиты европейской экономики, но ответит Штатам на закон об инфляции «в адекватной и тщательно сбалансированной манере».

Также фон дер Ляйен заявила, что новый закон США может привести к закрытию рынков и проблемам с критически важными цепочками поставок, которые не прерывались даже во время пандемии коронавируса.

Кроме того, реализация этого закона может начать оттягивать в Соединенные Штаты инвестиции и поставки редкоземельных источников, необходимых и странам Европы, чтобы продолжать развитие альтернативной энергетики.

Политик заявила, что Вашингтону необходимо «учитывать озабоченности Европы».

Кроме того, нужно координировать действия по обеспечению экономик западных стран критически важными источниками, которые добываются и обрабатываются в основном в Китае. Фон дер Ляйен призвала создать общий фонд для поддержки экономики и предоставления помощи правительствами стран Евросоюза своим компаниям.