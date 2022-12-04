Германия примет в текущем году в общей сложности 1,2 млн беженцев, что больше, чем 890 тыс. на пике миграционного кризиса в 2015 году, сообщает газета Welt am Sonntag.

По информации издания, в указанный срок только с Украины в Германию прибыли более 1 млн человек. Кроме того, до конца октября поступило 181 612 запросов о предоставлении убежища от граждан Сирии, Афганистана, Турции, Ирака и других стран. Власти ФРГ ожидают, что это число превысит 200 тыс. к концу года, пишет газета.

Как отмечает Welt am Sonntag, в федеральных землях и коммунах растет беспокойство по поводу увеличения числа беженцев. Глава МВД Саксонии Армин Шустер заявил газете, что регионы достигли предела в плане возможности размещения мигрантов. Того же мнения придерживается и глава МВД Баварии Йоахим Херман. «Со всех концов страны слышны призывы о помощи», — заметил Херман.

Он обвинил правительство страны в стимулировании притока мигрантов путем повышения социальных выплат и других мер. «У нас массовый рост нелегальной миграции», — подытожил министр.

Газета отметила, что сотрудники ведомств по делам иностранцев в разных регионах подтверждают напряженную ситуацию и просят о поддержке. В МВД ФРГ изданию сообщили, что в этом году власти уже выделили €3,5 млрд землям и коммунам для приема и размещения мигрантов, в 2023 году будут предоставлены еще €2,75 млрд.