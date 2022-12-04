От обстрелов в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ погибли уже более 9 400 мирных жителей. Среди погибших — 461 ребенок, еще 6 800 ранены.

Об этом в эфире телемарафона заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

«По данным Национальной полиции, погибли более 9 400 мирных жителей и еще около 6 800 травмированы. Среди них, к сожалению, есть и дети: с начала вторжения России в Украину погиб 461 ребенок», — сообщил он.

Енин добавил, что враг продолжает наносить удары по критической инфраструктуре. Отсутствует энергоснабжение в 507 населенных пунктах в восьми регионах.