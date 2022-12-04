Правительство Японии решило пока не повышать налоги с целью получения дополнительных средств на оборонные расходы, которые в ближайшие пять лет планируется увеличить почти вдвое, до 2% ВВП, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Отмечается, что первоочередное внимание будет уделено сокращению расходов, не связанных с обороной. Некоторые депутаты от правящей Либерально-демократической партии выступили против идеи увеличения налогового бремени, поскольку это напрямую ударит по потребителям и компаниям.

Японские власти продолжат изучать возможности привлечения дополнительных средств с целью перераспределения их на оборонные нужды. В частности, речь об излишках со счетов для валютных интервенций и борьбы с пандемией коронавируса