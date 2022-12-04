В Каспийском море выявлена массовая гибель нерп.

Как сообщает АПА со ссылкой на ТАСС, руководитель Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов отметил, что число обнаруженных мертвых краснокнижных нерп в Республике Дагестан РФ увеличилось до 1,7 тысяч. По его словам, признаков влияния человека на них, предварительно, не обнаружено.

«Позавчера появились сигналы, береговой патруль поехал по берегу моря, волонтеры ходят, считают, смотрят, и уже на данный момент обнаружили около 1,7 тыс. туш от Каспийска до реки Терек. Всего исследовано порядка 150-200 км. Сейчас на море шторм, и, что там завтра будет, непонятно. Мы сегодня выезжали на территорию Сулакской бухты, только там мы обнаружили на 300 м больше 100 туш», — сказал З.Гапизов.

Руководитель Каспийского природоохранного центра подчеркнул, что, возможно, число обнаруженных погибших нерп станет значительно больше, потому что их выбрасывает штормом. «Только при нас пять туш выбросило», — добавил он.

При этом Гапизов подчеркнул, что, предварительно, не обнаружено влияние человека. «Тюленей в сетях или со снятыми шкурами не обнаружено. Абсолютно целые туши, им уже недели две», — сказал он.

Руководитель Каспийского природоохранного центра добавил, что взяты все необходимые пробы. Он напомнил о том, что в регионе по-прежнему ведется проектирование реабилитационного центра.

Ранее в Минприроды региона написали, что основная версия массовой гибели краснокнижного тюленя в Каспийском море в Дагестане, вероятнее всего, связана с естественными природными факторами. В субботу пресс-служба Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства сообщила об обнаружении на побережье Каспийского моря в Дагестане около 700 мертвых тюленей. Как отмечалось, инспекторы управления Росрыболовства продолжают исследовать побережье Каспийского моря на территории всей республики. По их мнению, число обнаруженных животных может увеличиваться, а предполагаемые причины гибели еще предстоит установить.