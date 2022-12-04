Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 550 военнослужащих РФ и сбили вражеский самолет. С начала полномасштабного вторжения, Россия потеряла уже более 91 тысячи военных, сообщает Facebook-страница Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери ВС РФ по состоянию на 4 декабря ориентировочно составили:

— личного состава — около 91 150 (+550) человек ликвидировано,

— танков — 2 922,

— боевых бронированных машин – 5 892,

— артиллерийских систем – 1 908,

— РСЗО — 395,

— средства ПВО — 210,

— самолетов — 281,

— вертолетов — 263,

— БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 573,

— крылатые ракеты — 531,

— корабли/катера — 16,

— автомобильной техники и автоцистерн – 4 479,

— специальная техника — 163.