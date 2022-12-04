Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 550 военнослужащих РФ и сбили вражеский самолет. С начала полномасштабного вторжения, Россия потеряла уже более 91 тысячи военных, сообщает Facebook-страница Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери ВС РФ по состоянию на 4 декабря ориентировочно составили:
— личного состава — около 91 150 (+550) человек ликвидировано,
— танков — 2 922,
— боевых бронированных машин – 5 892,
— артиллерийских систем – 1 908,
— РСЗО — 395,
— средства ПВО — 210,
— самолетов — 281,
— вертолетов — 263,
— БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 573,
— крылатые ракеты — 531,
— корабли/катера — 16,
— автомобильной техники и автоцистерн – 4 479,
— специальная техника — 163.
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