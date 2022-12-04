Поддерживается регулярный доверительный диалог на высшем и высоком уровнях между Россией и Азербайджаном.

Об этом говорится в информации, распространенной МИД России в связи с предстоящим рабочим визитом министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Москву.

Отмечено, что в этом году Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев провели шесть встреч и десять телефонных разговоров.

«17-18 ноября этого года состоялся первый визит Председателя Правительства Российской Федерации М.В.Мишустина в Азербайджан. Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Д.А.Байрамов провели шесть встреч и семь телефонных разговоров», — говорится в информации МИД РФ.