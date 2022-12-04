Один из внешнеполитических приоритетов России – содействие нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в соответствии с трехсторонними договоренностями на высшем уровне от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., а также 31 октября 2022 г.

Об этом говорится в информации, распространенной МИД России в связи с предстоящим рабочим визитом министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Москву.

Отмечено, что Россия рассматривает реализацию этих соглашений в качестве ключевого условия обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе, восстановления доверия и полноценного сотрудничества между Баку и Ереваном.

«Российский миротворческий контингент контролирует соблюдение режима прекращения огня, вносит вклад в поддержание безопасности в зоне своей ответственности. Миротворцы помогают возвращению беженцев, налаживанию мирной жизни, ведут разминирование территорий, осуществляют посредничество при обменах военнопленными и удерживаемыми лицами.

Важнейшее направление российских усилий – разблокировка транспортных коммуникаций в регионе. Совместно с азербайджанскими и армянскими партнерами в рамках Трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров ведем дело к согласованию пакета конкретных инфраструктурных проектов, которые позволят наладить железнодорожное и автомобильное сообщение и стимулировать возобновление хозяйственных связей.

Приветствуем создание двусторонней Комиссии по делимитации азербайджано-армянской государственной границы. Запуск процесса делимитации призван содействовать прекращению пограничных инцидентов между Азербайджаном и Арменией. Россия будет оказывать необходимое консультативное содействие по запросу сторон.

Подготовка мирного договора между Азербайджаном и Арменией призвана закрепить основные принципы взаимоотношений, заложить основы взаимовыгодного сотрудничества на длительную перспективу. Россия будет всячески содействовать этому непростому, но крайне важному процессу в интересах укрепления мира и безопасности на Южном Кавказе.

Укреплению доверия между Баку и Ереваном способствуют контакты в гуманитарной сфере. Российская сторона продолжит поддерживать взаимодействие по линии гражданского общества, парламентариев и экспертных кругов, нацеленное на нормализацию азербайджано-армянских отношений.

Рассматриваем предстоящий визит Дж.Байрамова в контексте продолжения доверительного российско-азербайджанского политического диалога и дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества», — говорится в информации МИД РФ.