По словам генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери, «полиция нравов упразднена, поскольку не имеет никакого отношения к правоприменительной системе Исламской республики».

Ранее сообщалось, что юридические органы Ирана рассматривают возможность об изменении правил в отношении женщин, касающихся обязательного ношения хиджаба.

Напомним, деятельность «полиции нравов» в Иране привела к гибели девушки Махсы Амини, которую задержали за «неправильное ношение хиджаба». После этого в стране начались масштабные протесты и столкновения силовиков с местным населением.