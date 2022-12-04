5 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетит Российскую Федерацию с рабочим визитом.

Об этом говорится в заявлении для СМИ министерства иностранных дел России.

Согласно информации, в ходе визита предусмотрена встреча Байрамова с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также обменяться мнениями по наиболее актуальным аспектам региональной и международной повестки дня, включая вопросы нормализации азербайджано-армянских отношений», — говорится в заявлении.

В министерстве добавили, что рассматривают предстоящий визит главы МИД Азербайджана в контексте продолжения доверительного российско-азербайджанского политического диалога и дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества.