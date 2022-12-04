Американский миллиардер, новый владелец Twitter Inc. Илон Маск заявил, что Apple «полностью возобновила» рекламные кампании в соцсети, сообщает Bloomberg.

Агентство уточнило, что данное заявление Маск сделал во время разговора в Twitter Spaces в субботу, отметив, что Apple является крупнейшим рекламодателем в соцсети. По данным Bloomberg, миллиардер «не стал вдаваться в подробности об Apple» в ходе более чем двухчасового разговора.

Apple, добавило Bloomberg, не ответила на запрос о комментарии.