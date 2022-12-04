По оценкам, в результате протестов с 18 сентября в Иране государственным и частным предприятиям, автомобилям, квартирам и т.д. был нанесен ущерб на сумму 17 трлн риалов (около 405 млн долларов), сообщает замминистра внутренних дел Ирана Меджид Мирахмади.

По его словам, в ходе протестов магазины и рестораны были либо разграблены, либо сожжены. Он добавил, что расчеты велись во всех провинциях за исключением провинции Систан и Белуджистан. Ущерб в городе Захидан этой провинции чрезвычайно высок, поэтому нанесенный этому городу ущерб будет объявлен позже.

Замминистра сообщил, что по информации, полученной от пограничной таможни, последние события негативно отразились также на товарообороте страны. Проводится оценка в государственных учреждениях в связи со снижением товарооборота.