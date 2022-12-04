По всей Германии с начала 2022 года преступники подорвали около 450 банкоматов ради кражи наличных, сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на участников Конференции министров внутренних дел Германии (IMK), прошедшей в Мюнхене.

Количество подрывов стало самым большим за все годы фиксирования подобных преступлений: годом ранее в ФРГ был взорван 381 банкомат, а в 2020-м — 414 терминалов.

Участники конференции обращают внимание на опасность этого метода кражи для окружающих, так как устройства зачастую установлены на проходных улицах и в жилых домах. По словам председателя земельного отделения Союза служащих немецкой уголовной полиции (BDK) в Северном Рейне — Вестфалии Оливера Хута (Oliver Huth), в результате взрывов ранения получали пешеходы, а в некоторых случаях из-за последствий детонации становилось непригодным жилье, расположенное рядом с банкоматами.