Компания Apple в последние недели ускорила реализацию планов по переносу части производства из Китая, сообщает газета The Wall Street Journal.

По их сведениям, представители компании обращаются к поставщикам с требованием «более активно готовиться к тому, что сборка продукции Apple будет осуществляться в других странах Азии, в том числе в Индии и во Вьетнаме». Кроме того, в компании надеются «снизить зависимость от тайваньских сборщиков во главе с Foxconn». Как указывает издание, к такому решению руководство Apple подтолкнули протесты в городе Чжэнчжоу (провинция Хэнань), где располагается один из заводов по производству смартфонов iPhone.

Источники издания утверждают, что Apple «больше не чувствует себя комфортно» в ситуации, когда значительная часть ее производства расположена в одном месте. На этом фоне в компании рассчитывают, помимо прочего, увеличить число сборщиков ее продукции. На эту роль рассматриваются в том числе и китайские компании, среди которых Luxshare и Wingtech.