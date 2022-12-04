Израильские военные в ночь на воскресенье наносят удары по целям в секторе Газа, сообщает армейская пресс-служба.

«Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по сектору Газа. Подробности последуют», — говорится в сообщении.

Сирены воздушной тревоги прозвучали в ночь на воскресенье в одном из районов на юге Израиля рядом с границей с сектором Газа, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах.

Сирены прозвучали в открытой местности в районе населенных пунктов Шломит и Бней-Нецарим. Они расположены рядом с южной частью сектора Газа, у самой границы с Египтом.