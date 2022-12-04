В порт Дорале доставлено 25 тысяч тонн украинской пшеницы.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

«15 ноября мы запустили гуманитарную программу GrainFromUkraine, чтобы помогать людям, наиболее пострадавшим от острого продовольственного кризиса. Сегодня в Дорале прибыло первое судно с гуманитарным грузом в 25 тысяч тонн пшеницы для Эфиопии. Отправляем еду. Отправляем надежду», — написал украинский лидер.

Как известно, второе судно, загрузка которого завершается в украинском порту Черноморск, на следующей неделе направится в Эфиопию с 30 тысячами тонн пшеницы на борту.

Третье судно доставит 25 тысяч тонн гуманитарной пшеницы в Сомали. Загрузка происходит в Одесском порту.