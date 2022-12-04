Соединенные Штаты Америки сосредоточатся на том, чтобы сорвать поставки из Ирана в Россию вооружения, которое будет использоваться в войне против Украины, а не на возобновлении работы ядерной сделки, сообщает издание Bloomberg.

Специальный посол Штатов по вопросам Ирана Роберт Малли отметил, что Тегеран пока не стремится возобновлять работу ядерной сделки.

«Прямо сейчас мы можем изменить ситуацию, пытаясь сдержать и сорвать поставки оружия России и пытаясь поддержать фундаментальные стремления иранского народа», — отметил Малли.

И хотя официально от переговоров с Ираном не отказывались, фактически они заморожены с конца августа. Поэтому Штаты заинтересованы в том, чтобы сосредоточить все силы на том, чтобы сорвать потенциальные поставки оружия из Ирана в Россию.

Малли добавил, что если Иран отправит России баллистические ракеты или поможет построить мощности для производства оружия, это будет означать, что Иран «перешел еще одну черту».