Новости из той части Карабахского региона Азербайджана, где расквартированы российские миротворцы, в течение всего дня 3 декабря держались «в топе». Как теперь сообщили в Баку, сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, Госслужбы по имущественным вопросам при Министерстве экономики и ЗАО «АзерГолд» направились на территорию Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы. Представители властей Азербайджана высказали серьезные опасения — и недовольство — тем фактом, что в зоне временного размещения РМК продолжается незаконная эксплуатация месторождений полезных ископаемых. Подчеркнули необходимость проведения соответствующего мониторинга. В результате переговоров начата подготовка соответствующей дорожной карты.

На самом деле это вполне ожидаемый сценарий развития событий — особенно после того, как в азербайджанских СМИ появились сообщения о том, что в зоне временного размещения РМК продолжается, назовём вещи своими именами, грабеж ценных ресурсов, в том числе полезных ископаемых. Азербайджанские власти отреагировали четко, жестко, без лишних эмоций.

А теперь по пунктам. И серьезно. Последние события в Лачинском коридоре еще раз выявили многие политические реалии. Зона, где временно размещены российские миротворцы, была и остаётся территорией Азербайджана. И ведомства нашей страны, включая Министерство экологии и природных ресурсов, имеют не только все основания, но и все права в случае необходимости проводить здесь мониторинги. А еще у нашей страны есть для этого все возможности, прежде всего правовые и политические. И в нынешнем мониторинге не следует искать какой-то сенсационности — это обычная практика. Да, присутствие миротворцев накладывает свой отпечаток, но сути дела не меняет. Проводить здесь мониторинги, и не только со стороны Минэкологии, Азербайджан имеет право по своему усмотрению, в любое время, просто потому что это наша территория. Да, здесь временно размещены российские миротворцы, но это не меняет ни ее статуса, ни государственной принадлежности.

Здесь, наверное, уместно вспомнить события августа 2022 года. Когда специалисты ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» провели осмотр Сарсангского водохранилища в Карабахском регионе, также расположенного в зоне временного размещения РМК. И как потом растерянно мямлили «говорящие головы» сепаратистов: да, действительно, представители Азербайджана осмотрели водохранилище. А наблюдатели, просматривая видео, отмечали, как уверенно, действительно как хозяева, держались и вели себя сотрудники ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана». Можно вспомнить и планы построить к 2025 году «потребительский» газопровод до Ханкенди. И тем занятнее было наблюдать за истерикой армянской стороны, где уже через пару часов после появления представителей Минэкологии Азербайджана на перекрёстке у города Шуша и села Дашалты заверещали: «Азербайджанцы в штатском перекрыли Лачинский коридор!», «Это провокация!», «Психологический террор!», «Гуманитарная катастрофа!» и т.д. Пробка вытянулась на несколько километров, и это дает представления, какая паника поднялась в Ханкенди, когда армянские ТГ-каналы возопили о «перекрытии дороги».

Но настоящая причина для «перепуга» у сепаратистов другая. Перекрытие дороги на пару часов — это даже не новость. Важно другое. Азербайджан уверенно продвигает свои интересы в послевоенных реалиях. И при этом действует спокойно, планомерно, шаг за шагом. И очень эффективно. Что и продемонстрировали нынешние события в Лачинском коридоре.

Нурани, обозреватель