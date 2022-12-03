Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в Telegram-канале назвал «несерьезным» потолок цен на российскую нефть, который ввел Евросою.

Россия заработает сто миллиардов долларов в год при установленном на Западе «потолке цен» на нефть, сказал в своем вечернем обращении Зеленский.

«Логика очевидна: если ограничение цены на российскую нефть – 60 долларов вместо, например, 30, о которых говорили, в частности Польша и страны Балтии, то российский бюджет получит в год около 100 миллиардов долларов», — подсчитал президент.

«Не назовешь серьезным решение установить такой предел для российских цен, который вполне комфортен для бюджета государства-террориста», — добавил он.