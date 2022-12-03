Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нет причин для паники по поводу возможных отключений электроэнергии этой зимой, но призвал граждан потреблять меньше энергии, а государственную компанию EDF перезапустить ядерные реакторы, чтобы предотвратить отключения в случае холодной погоды, передает Reuters.

В интервью французскому телеканалу TF1, записанном во время его государственного визита в США на этой неделе, Макрон отрицал, что риск отключений электроэнергии связан с неадекватным управлением программой перезапуска ядерных реакторов EDF.

«Прежде всего, давайте проясним: никакой паники! Вполне законно, что правительство готовится к крайним случаям, которые означают отключение электричества на несколько часов в день, если у нас недостаточно энергии», — сказал Макрон.

Глава французского оператора энергосистемы RTE заявил в четверг, что Франция может столкнуться с «несколькими днями» отключения электроэнергии этой зимой, и правительство начало инструктировать местные власти о том, как справиться с любыми отключениями.

EDF столкнулась с беспрецедентным количеством отключений на своем парке ядерных реакторов, что привело к снижению производства атомной энергии до 30-летнего минимума, в то время как Европа пытается заменить поставки российского газа.