Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что для его страны Евросоюз сделал исключение в ограничениях цены на нефть. Об этом он сообщил в своем Фейсбуке.

«Во время переговоров о предельной цене на нефть мы упорно боролись за интересы Венгрии, и в итоге нам это удалось: Венгрия была освобождена от ограничения цены на нефть. Мы снова добились успеха в защите безопасности энергоснабжения нашей страны», — написал глава МИД.

Также он раскритиковал решение о потолке цен. Министр считает, что вместо потолка необходимо было «увеличить количество источников энергии, потому что это приведет к снижению цен». А такие меры, как ограничение цен на нефть из России, «больше всего вредят европейской экономике».