В Турции успешно испытали отечественную системы вертикального пуска MIDLAS. Пуск был произведен зенитно-ракетной системой (ЗРС) HİSAR турецкого производства.

Об этом сообщил в соцсетях глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции Исмаил Демир, передает «Анадолу».

Глава управления отметил, что турецкие разработчики заложили фундамент для систем ПВО, которые будут вести огонь с кораблей.

«В 2023 году система MIDLAS будет интегрирована во фрегат «Стамбул» и поступит на вооружение ВМС Турции», — сообщил Демир.

Первые огневые испытания системы MIDLAS, разработчиком которой является Roketsan, прошли с успехом, отметили в ведомстве.

«Система вертикального пуска MIDLAS положит конец импортозависимости Турции в сфере военно-морских платформ. Поздравляем всех тех, кто внес свой вклад в разработку системы MIDLAS, и желаем дальнейших успехов», — говорится в сообщении.