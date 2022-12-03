Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что ни Минск, ни Москва не хотят войны, но Киев готовился к военным действиям еще во время президентства Петра Порошенко.

Об этом сообщает «БелТА».

«Ни вы, ни мы войны не хотели и не хотим», — сказал президент Беларуси, вспомнив, что Порошенко «совсем недавно высказался, зачем ему нужен был «Минск». По мнению белорусского лидера, слова экс-президента Украины свидетельствуют о том, что он готовился к войне.