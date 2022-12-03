Трехсторонний саммит с участием президентов Азербайджана, Турции и Туркменистана Ильхама Алиева, Реджепа Тайипа Эрдогана и Сердара Бердымухамедова пройдет 13-14 декабря в национальной туристической зоне «Аваза» (город Туркменбаши, Туркменистан). Об этом сообщило туркменское телевидение.

Постановление о проведении саммита подписал президент Туркменистана.

Согласно документу, Управлению делами Аппарата президента совместно с МИД страны предписано провести на высоком уровне трехсторонний саммит.

По информации, в ходе встречи ожидается подписание ряда соглашений. Также накануне трехсторонней встречи в Туркменистане состоится встреча министров энергетики, транспорта и иностранных дел.