Одно из старейших поместий Великобритании Great Tangley в графстве Суррей на юго-востоке королевства выставлено на продажу за £11 млн (примерно $13,5 млн). Об этом сообщила газета The Times.

По данным историков, поместье было основано в начале XI века и принадлежало королю Гарольду I (1015-1040 годы), а позже перешло в собственность принца Джона (1167 — 1216 годы), который в 1199 году стал королем Англии и вошел в историю как Иоанн Безземельный. Охотничий домик, построенный в поместье по приказу принца, сохранился до сих пор.

В XV веке здание охотничьего домика подверглось частичной перестройке, а в 1582 году его фасад был облицован каменными панелями в тюдоровском и елизаветинском стилях. В 1884 году выдающийся архитектор Филип Уэбб расширил помещение особняка и придал ему современный вид. В ХХ веке здание принадлежало двум владельцам, с 2005 года им стали владеть супруги Эвансы, которые занялись расчисткой и обустройством старинного парка.

В настоящее время на территории поместья также имеется теннисный корт и искусственное озеро.

Историческое поместье находится в нескольких минутах езды от центра ближайшего к нему города Гилфорд.