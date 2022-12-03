Будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для России. Об этом заявил в субботу президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу TF1.

«Мы должны думать об архитектуре безопасности, в условиях которой нам предстоит жить завтра. Речь идет, в частности, о словах президента России Владимира Путина о том, что НАТО приближается к рубежам России, развертывая оружие, которое может ей угрожать», — сказал он. «Этот вопрос будет частью дискуссий о мире, и нам надо готовиться к тому, что произойдет после [украинского конфликта], и думать о том, как мы сможем защитить наших союзников и одновременно дать России гарантии ее собственной безопасности в тот момент, когда состоится возвращение за стол переговоров», — отметил французский лидер.

«Есть вопрос, который зависит от Украины, — это ее границы», — подчеркнул он. Отвечая на вопрос ведущей о том, считает ли он легитимными требования украинского президента Владимира Зеленского о возвращении Крыма, Макрон выразил мнение, что «сама Украина должна решать, на каких условиях, как и когда вести переговоры, а не кто-либо еще». «То, что зависит от нас, — это безопасность остальной Европы», — сообщил он.