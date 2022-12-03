Вызывает огромное сожаление, что, несмотря не неоднократные обращения с нашей стороны, в официальных сообщениях миротворческого контингента Российской Федерации названия азербайджанских территорий все еще приводятся под вымышленными армянскими топонимами.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Еще раз напоминаем, что перечень и карта населенных пунктов Карабахского экономического района Азербайджана с азербайджанскими топонимами были в официальном порядке направлены Азербайджаном в Министерство обороны Российской Федерации, предыдущему и нынешнему командованию российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджана, а также в Совместный турецко-российский мониторинговый центр.

Призываем командование российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджана, использовать в соответствующих сообщениях правильные названия населенных пунктов на территории нашей страны, приведенные в отправленных нами официальных документах и картах.

Еще раз особо подчеркиваем, что территория, указанная в официальном сообщении миротворческого контингента Российской Федерации от 03.12.2022 года, опубликованном на официальной интернет-странице Министерства обороны Российской Федерации, как «территория Нагорного Карабаха», является Карабахским экономическим районом, а официальные названия азербайджанских населенных пунктов, обозначенных как «Мардакерт» и «Мартуни», — Агдере и Ходжавенд соответственно.