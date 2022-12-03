В Азербайджане выявлен еще 21 случай заражения коронавирусом, 22 человека вылечились. Данную информацию приводит Оперштаб при Кабинете министров. Смертельных случаев не зафиксировано.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 824452 факта заражения коронавирусной инфекцией. 814211 человек вылечился, 9983 скончались, число активных больных — 258.

За прошедшие сутки проведено 1678 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7380526 тестов.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) были вакцинированы 544 человека. При этом первую дозу препарата получили 190 человек, вторую — 145, третью и большее количество доз — 181, бустерную дозу после позитивного результата — 28.

На сегодняшний день введена 13923821 доза вакцины от COVID-19.

При этом 5393240 человек получили первую дозу препарата, 4874445 — вторую, 3392100 — третью и большее количество доз, 264036 — бустерную после позитивного результата.