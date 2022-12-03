«Любое посещение извне территорий Азербайджана должно осуществляться с соблюдением правил, установленных в рамках национального законодательства Азербайджана, принципов суверенитета и территориальной целостности».

С данным заявлением выступил начальник Управления пресс-службы МВД Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос «в последние дни распространились сообщения о том, что 14 граждан Исламской Республики Иран перешли на территорию Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, вне установленных законом погранично-пропускных пунктов».

«Что касается сообщений о незаконном переходе граждан Исламской Республики Иран на наши территории, то с целью внесения ясности в посольство Исламской Республики Иран в Азербайджане направлена соответствующая нота.

В настоящее время ожидается ответ противоположной стороны по этому вопросу», — сказал он.