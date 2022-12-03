Русская православная церковь даст оценку высказываниям Папы Римского Франциска о жестокости бурятов и чеченцев в зоне «специальной военной операции» (закавычено нами — Минвал) в Украине, заявил в субботу глава рабочей группы комиссии Межсоборного присутствия РПЦ по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации епископ Переславский и Угличский Феоктист (Игумнов).

«Я думаю, что церковь наша еще даст компетентную оценку этому высказыванию Папы Римского. <…> Я, конечно, считаю такие высказывания непрофессиональными и потому недопустимыми. <…> Когда человек уровня Папы Римского, предстоятель церкви выделяет два народа и говорит об их особой жестокости, то это очень некрасиво смотрится, потому что попахивает сами знаете чем — нацизмом, если угодно», — сказал епископ Феоктист в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

По его словам, христиане абсолютно убеждены в том, что нет наций «более жестоких, более мягких, более греховных, более интеллектуальных или каких-то еще», но все люди «равны во Христе». «И, конечно, такое выделение, и особенно в этом контексте, мне кажется неприемлемым», — добавил епископ.