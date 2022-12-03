Туши более 600 мертвых тюленей были обнаружены на берегу Каспийского моря в Дагестане, видео с места происшествия публикует пресс-служба Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства в своем Telegram-канале.

Отмечается, что тюлени были найдены на участке от Нефтебазы до устья реки Сулак. В настоящее время специалисты ведомства устанавливают причины произошедшего.

Они отмечают, что число туш погибших животных может быть больше, их точное количество еще неизвестно. Специалисты Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ «ВНИРО» приступили к сбору данных для определения причин гибели млекопитающих.