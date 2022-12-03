Представители оппозиционной партии «Единое национальное движение» и их сторонники проводят в Тбилиси митинг с требованием отправить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение за рубеж. Кадры с демонстрации в прямом эфире транслирует грузинский телеканал Mtavari Arxi.

Как заявил в эфире канала депутат парламента Грузии от «Национального движения» Леван Хабеишвили, весь мир, вся страна должны увидеть, что «Единое национальное движение» не смирится со смертью бывшего президента.

«Наша страна не должна быть кладбищем президентов», — сказал он.

Изначально в Тбилиси около моста Бараташвили собрались несколько сотен человек. Они устроили шествие к офису правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Акция протеста носит название «Миша должен выжить». У здания правящей партии дежурят усиленные наряды полиции.