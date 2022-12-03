Американский ракетный эсминец USS Paul Ignatius зашел в порт Хельсинки. Об этом сообщает 6-й оперативный флот США в Twitter.

Уточняется, что в порт столицы Финляндии прибыли также боевые корабли ВМС Франции и Германии. Корабли приняли участие в завершившихся военно-морских учениях Freezing Winds под руководством ВМС Финляндии, проходивших на севере Балтийского моря. Всего в учениях приняли участие военнослужащие 12 стран.

Эсминец USS Paul Ignatius присоединился к учениям 25 ноября и был задействован во множестве маневров.