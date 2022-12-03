Новый владелец Twitter Илон Маск раскрыл, как прежнее руководство соцсети скрывало информацию о сливе данных с ноутбука Хантера Байдена, сына президента США. Подробности скандала разместил у себя в Twitter с разрешения Маска журналист Мэтт Таибби.

В треде Таибби рассказывает, какие «чрезвычайные меры» принял Twitter, чтобы скрыть историю о связи Байденов с украинской энергокомпанией Burisma и смягчить последствия утечки чувствительных материалов с личного ноутбука сына президента. В частности, для этого использовались инструменты, созданные для борьбы с распространением детской порнографии.

Согласно секретным внутренним документам, опубликованным Илоном Маском, удаление и сокрытие твитов по запросу заинтересованных лиц и компаний стало обычной практикой в Twitter к 2020 году. Этим инструментом пользовались как администрация тогдашнего президента Дональда Трампа, так и команда нынешнего американского президента.

Однако, как подчеркивает Таибби, руководство Twitter занималось модерацией контента исходя из своих политических предпочтений, которые были на стороне Байдена. Так, пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани заблокировали за твит об утечке интимной переписки с ноутбука Хантера Байдена ровно за 20 дней до президентских выборов 2020 года, при этом яростное письмо от сотрудника предвыборного штаба Трампа Майка Хана на этот счет было проигнорировано.

Один руководитель (Twitter) писал другому: «Еще на рассмотрение от команды Байдена». Приходил ответ: «Обработано»

Для сокрытия скандала вокруг Хантера Байдена, утечек с его ноутбука были предприняты беспрецедентные меры. Такие твиты помечались как «небезопасная информация», а прямые ссылки блокировались, хотя изначально этот инструмент был разработан лишь для исключительных случаев

При этом работа по сокрытию постов, связанных с распространением интимных переписок Байдена-младшего, происходила отчасти без ведома бывшего гендиректора Twitter Джека Дорси. В частности, без его участия было принято решение о блокировке Макиани, и другие руководители неумело попытались скрыть это от Дорси.

Сначала все списали на взлом. Но через несколько часов всем уже было понятно, что эта версия неправдоподобна. Однако ни у кого не хватило смелости вернуть все обратно

бывший сотрудник Twitterо блокировке пресс-секретаря Белого дома.