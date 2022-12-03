Обнародован прогноз погоды на 4 декабря. По данным Национальной гидрометеорологической службы МЭПР, в воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром местами моросящий дождь, ветер северо-восточный.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит днем и ночью 4-7° тепла. Атмосферное давление — 777 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – 50-60%.

В районах Азербайджана ожидаются временами дожди, в горах – снег, местами осадки будут интенсивными. Местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-6° тепла, днем 6-9° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.