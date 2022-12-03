Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о проведении совещания с послами вследствие угроз в адрес дипработников в 12 странах, сообщает ТАСС.

«По состоянию на сегодняшний день есть 18 случаев угроз в 12 странах: покушение на теракт в Испании, пакеты с угрозами в виде вырванных глаз животных в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Австрии, Чехии, Ватикане, Франции, сообщения о минировании в Казахстане, а также подозрительное письмо в США», — написал он в ночь на субботу в Instagram.

По мнению Кулебы, таким образом «террористы стараются запугать украинских дипломатов и ослабить и запугать Украину».

В среду в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв. Письмо с самодельной бомбой, адресованное послу, было вскрыто сотрудником диппредставительства. Он получил легкое ранение правой руки и обратился за медицинской помощью в мадридскую больницу. Власти Испании рассматривают случившееся как теракт.

Подобные конверты были обнаружены на авиабазе в городе Торрехон-де-Ардос и в испанской оружейной компании Instalaza, а также были отправлены на имя премьер-министра Испании Педро Санчеса и министра обороны Маргариты Роблес. В четверг посылка со взрывным устройством была перехвачена в посольстве США в Мадриде. Позднее Кулеба сообщил, что имели место еще несколько инцидентов с украинскими посольствами.