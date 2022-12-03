Продолжается визит в США делегации во главе с первым заместителем министра обороны — начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым.

Как сообщили в Министерстве обороны, в рамках визита делегация во главе с генерал-полковником К.Велиевым посетила авиабазу «Will Rogers» ВВС Национальной гвардии штата Оклахома.

В ходе ознакомления с авиабазой азербайджанской делегации был представлен брифинг об истории создания и основных направлениях деятельности базы, а также продемонстрирован ряд образцов вооружения гвардии.