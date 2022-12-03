Инцидент с пропуском в Ханкенди 14 агентов иранских спецслужб продолжает оставаться в центре внимания. Опубликована фотография мерседесовского микроавтобуса с армянскими номерными знаками, на котором иранцы проследовали в Ханкенди. Названы имена и обнародованы фотографии иранских «рыцарей плаща и кинжала», проехавших через Лачинский коридор. Какие еще подробности могут быть обнародованы в ближайшие дни, можно только гадать. Но не приходится сомневаться, политические последствия скандала с иранскими инструкторами только начинают раскручиваться. Вряд ли новый эпизод политических «обнимашек» иранских «стражей исламской революции» с армянскими националистами останется без внимания к югу от Араза. Где и так ситуация достигла красной черты. Более того, на появление иранских инструкторов по террору и диверсиям в Ханкенди наверняка обратят внимание и на Западе, где Никол Пашинян явно пытается «завязать связи» и «навести мосты». Так что, едва добравшись до Ханкенди, иранские террористы уже «подорвали» важное направление иранской дипломатии.

И самое главное, как уже отмечалось в экспертном сообществе и в СМИ, включая Minval, Азербайджан получил бесспорный аргумент в пользу установки своего КПП в Лачинском районе и проведения в Карабахе антитеррористической операции.

И вот на этом фоне решающее значение приобретает обстоятельство, которое нередко остаётся «за кадром».

Подробности появления иранских инструкторов в Ханкенди не только предоставили азербайджанской, да и не только азербайджанской, общественности информацию к размышлению о тонкостях дружбы Армении и Ирана. Они еще и продемонстрировали осведомленность азербайджанских спецслужб. Как оказалось, в Баку прекрасно знают, кого и с какой целью провозят по Лачинскому коридору. И вряд ли это только «визуальный контроль» с шушинских скал над дорогой из Геруса в Ханкенди. Азербайджанские спецслужбы знают куда больше, чем от них ожидали. И, вне сомнений, рассказывают широкой публике далеко не все, что знают. Азербайджан по сути уверенно выигрывает у Армении «войну разведок». И это не единственный такого рода эпизод.

Здесь, пожалуй, нужно вернуться на два года назад и вспомнить события 44-дневной Отечественной войны. Когда в Азербайджане регулярно, с подробностями, с маршрутами рейсов и бортовыми номерами самолетов, публиковались сведения о поставках в Армению из России оружия под видом «стройматериалов» или «гуманитарной помощи». А президент Азербайджана Ильхам Алиев в своих интервью приводил данные, какое именно оружие перевозится таким способом. И это тоже, в числе прочего, был успех азербайджанской разведки. Которая свой хлеб ест уж точно не зря.

Впрочем, тогда же, во время 44-дневной войны, произошло еще одно событие. 5 октября, вскоре после армянских ракетных ударов по Гяндже, ПВО Азербайджана зафиксировало пуск ракет со стартовых позиций в Джермукском, Гафанском и Бердском районах Армении. Было опубликовано и видео.

Уже тогда эксперты отметили: это не просто демонстрация технических возможностей ПВО Азербайджана, а еще и недвусмысленное предупреждение: Азербайджан в курсе, кто и откуда стреляет по нашим городам. Через 10 дней точным ракетным ударом Азербайджан на территории Армении уничтожил пусковую установку вместе с ракетой, готовой к запуску по нашим городам. Предупреждения надо было слушать вовремя.

И теперь обнародованная в Баку информация о переброске в Ханкенди иранских военных инструкторов — это тоже не только и не столько демонстрация осведомленности спецслужб Азербайджана относительно происходящего в «зоне безответственности» РМК. Это — жесткое и недвусмысленное предупреждение. Тем более что такое сотрудничество на почве террора дает Азербайджану сколько угодно аргументов и для установки своего КПП в Лачинском коридоре, и для антитеррористической «зачистки» в зоне временного размещения РМК.

И вряд ли террористам в этом случае стоит так уж уповать на свою «крышу». То, что росмиротворцы послушно «смотрели в сторону» на постах в Лачинском коридоре, еще не значит, что там станут прикрывать армянских и иранских террористов, когда станет по-настоящему «горячо». Так что убираться с территории Азербайджана террористам надо бы поскорее.

Нурани, обозреватель