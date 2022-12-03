Сборная Камеруна в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с минимальным счётом обыграла Бразилию,.

Встреча группы G проходила на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Ригобера Сонга, пишет RT.

Единственный мяч забил Венсан Абубакар на 90 + 2 минуте.

Таким образом, сборная Бразилии заняла первое место в турнирной таблице и вышла в 1/8 финала. Камерун расположился на третьей строчке и покинул чемпионат мира.