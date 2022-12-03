Россия должна быть лишена ядерного оружия, поскольку не имеет права страна, которая ведет себя непредсказуемо, владеть им. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Наша победа — это когда РФ полностью убирается с нашей территории, когда РФ прекращает иметь ядерное оружие. Потому что ядерное оружие в РФ – это очень опасно, это как спички у детей», — сказал Данилов.

У секретаря СНБО спросили, действительно ли он верит, что такое может произойти. Он ответил: «Давайте подождем».